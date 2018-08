"Sería muy bueno para el país que haya más arrepentidos, algunos no se van a animar, porque son los que diseñaron el sistema, pero hay muchos que no tuvieron más remedio que formar parte porque los extorsionaban", aseguró. Y contó que el mecanismo era sencillo, "tenían facturas por millones para cobrar y no se las pagaban por meses, cuando sabían que el empresario tenía que pagar los sueldos de cientos de trabajadores, si no arreglaban con ellos, no les pagaban, así que ahora tendrían que contarlo".