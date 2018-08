"Ustedes pueden aportar mucho, los queremos invitar, no es un momento para imponerlo como obligatorio pero es muy importante", señaló sobre la necesidad de que las empresas contribuyan a la formación de futuros empleados (a través de cursos de formación, tutorías, instrumentación de programas que ofrece el Ministerio, etc.) mientras describió el plan del Gobierno para integrar el sistema educativo con el laboral. "Muchos empresarios tienen una actitud prêt-a-porter, tiene que haber compromiso de formación, no hay empresas que no hayan podido arrancar por falta de gente", tiró de las orejas a los empresarios. "Hay muchos temores, hay una actitud de no entender la responsabilidad", advirtió también.