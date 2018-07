Incluso los que son condenados y los familiares de las víctimas, muchas veces no están conformes ni con el monto de la pena, o sea no necesariamente pueden estar condenados y piensan que es injusto la cantidad de años, más allá de las pruebas que hay en el caso …

– Es que la gente no termina de entender. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo técnico, pero yo creo que sobre todo, los jueces lo que tenemos que entender también es que todas nuestras resoluciones sean mediáticas o no, tienen un trasfondo político, o sea, somos un poder del Estado y nosotros con nuestras resoluciones, son decisiones políticas.