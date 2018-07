"Abortar es una decisión difícil y traumática. Entonces hay que proteger a esas mujeres. Y cuidarlas desde el Estado me parece lo más importante porque no vamos a evitar que haya abortos. Podemos ayudar a que haya la menor cantidad posible de abortos a través de la educación sexual integral pero no vamos a poder evitar que existan. Lo que necesitamos es que existan dentro de un marco legal y sanitario para que las mujeres no se mueran o no sufran esa situación más de lo que ya de por sí trae aparejado", aseguró el ministro.