—Sí, recibe una campaña mediática que dice que va a ser en un tiempo inmediato, un sujeto a no control de su actuación, no un control de sus actos, están diciendo, esto no le gusta al Gobierno. La pregunta es si alguien del Gobierno lo dijo; los medios lo dicen así, no le gusta al Gobierno, en consecuencia el Gobierno va a ir por ello. No puede ir por ello, tienen que decir que el Gobierno va a ir por los jueces deshonestos, va a ir por los jueces que no hacen honor a su cargo, que irá por los jueces que no cumplen con las normas que están previstas en los reglamentos y en las leyes que tienen que ver con su conducta.