Este abandono es claro en el proyecto de legalización, del que no se desprende ningún tipo de alternativa al aborto. Al contrario, habilita subrepticiamente el aborto "libre" hasta el noveno mes, potencia el mecanismo del abusador en caso de violación, garantizándole la impunidad al soslayar la intervención judicial. Propicia y allana el camino a la eugenesia, como lo evidencia la realidad mundial. Por si no bastara, persigue con cárcel al médico que "obstaculizare" o "dilatare" el acceso a la práctica del aborto. Esto no es producto de un error sino la consecuencia natural de una iniciativa legislativa que tiene al aborto como norte.