El incidente puso al descubierto una seria falla en la seguridad presidencial: una persona con pedido de captura podía ingresar normalmente a la Casa Rosada y compartir espacios con el Presidente de la Nación. Hubo versiones periodísticas que señalaron al detenido como un supuesto espía. "En ese momento seguro que no, lo que pasó después con él cuando se quedó sin trabajo ya no lo sé", contestó su ex compañero.