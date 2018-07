Pero la defensa de Boudou apuesta a un reciente fallo de esa sala en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, en el que está acusada la ex presidente y actual senadora nacional, Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

En ese caso, la Sala IV de Casación apartó a mediados de junio a la jueza Sabrina Namer como integrante del tribunal oral que debe juzgar el memorándum. Cuando aceptó tratar el caso le dijo al tribunal oral que no debía tomar ninguna decisión hasta tanto se resuelva la recusación de la magistrada. La defensa de Boudou apuesta a lo mismo con Bertuzzi.