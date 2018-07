En materia educativa, el embajador norteamericano desarrolla programas para jóvenes, planes de inglés gratuito para periodistas, programas de fondos para proyectos de cooperación e intercambio, las becas Friends of Fulbright el apoyo a la Convención anual de ARTESOL (Argentina, Teachers of English to Speakers of Other Languages) para profesores de inglés que se despliega en todo el país. Al mismo tiempo las universidades argentinas reciben fondos para intercambios y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Partners of the Americas y NAFSA (Association of International Educators), anunciaron los últimos beneficiarios de subvenciones del Fondo de Innovación "La Fuerza de Cien Mil en las Américas", auspiciadas por la Fundación MetLife. También se promueve desde la embajada norteamericana la nueva generación de jóvenes líderes en la Argentina en Buenos Aires, Rosario, Salta, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba y Paraná.