En ámbitos oficiales aseguraron que se tratará de una cena protocolar, donde no se abordará ninguún asunto de agenda en particular. No habrá bilateral entre Macri y la directora gerente del FMI. Lagarde ya estuvo en Olivos reunida con el Presidente, cuando vino para la segunda reunión de ministros de finanzas del G20, en marzo. Pero la comida la tuvo en la casa del ministro de Hacienda.