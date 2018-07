La conferencia de prensa realizada en el anochecer de ayer por Mauricio Macri careció de anuncios –algo anticipado por los voceros- pero lo expuso frente a preguntas variadas en medio de la situación económica más sensible de su gestión. No es poco. Las respuestas, después, son otra cosa: varias de ellas genéricas, salvo en algunos puntos precisos como los referidos a la reducción progresiva de retenciones y la defensa del debate sobre la legalización del aborto. No menos llamativo parece haber sido que algunos hechos producidos por el oficialismo, también ayer, compitieran en volumen político con los dichos presidenciales.