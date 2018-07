– Es un programa que comenzó a desarrollarse hace muchos años en el fuero civil, de hecho tuve la oportunidad, de participar de las primeras experiencias que fueron hace 10 años aproximadamente. Es rica la participación en proyectos piloto, porque digamos, por un lado fortalece el camino que hay que transitar para terminar dándole forma y nutre a todos quienes deciden participar, siempre suma y lo aproxima al ciudadano. Pero el tema requiere, como todo piloto a mi juicio, a partir de un cierto momento, cuando está medido y evaluado, es conveniente que pase a la etapa de ser una política pública para que no se extienda en el tiempo. Porque al no ser una política pública con respaldo legal y demás, es de participación voluntaria, entonces es muy difícil ver el impacto de mediciones de mejoría del sistema porque no se vuelca sobre todo el universo y la cultura. Porque en realidad, esto necesita también el acompañamiento de los abogados. Para los abogados empezar a someterse a los juicios con oralidad civil, requiere, un entrenamiento específico, la aceleración de los procesos también es una cuestión que puede favorecer a los ciudadanos, pero sobrecarga a los abogados.