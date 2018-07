Este último es precisamente un tema que genera algunas tensiones y no pocas especulaciones dentro y fuera del peronismo. Las tensiones se viven especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde Fernández de Kirchner aparece mejor instalada y donde más trabaja su organización. Para buena parte de los intendentes del PJ, y en particular los del GBA, las cuentas sobre posibles candidaturas consideran en primer lugar la intención de voto de la ex presidenta en sus distritos. La posibilidad de tomar distancia, aún para sus críticos, depende sin embargo de esa ecuación.