Quiroga rechazó la modalidad de protesta con el mismo vigor con el que el día anterior pidió el desalojo de las comunidades Lof New Mapu y Puel Pvjv de un predio de 50 hectáreas que pertenecía a la municipalidad neuquina.

"Se adjudican presuntos derechos, y cortan rutas y usurpan. Y después se resisten al desalojo, cometiendo el delito de sedición ¡Si esas tierras son de ellos que muestren títulos de propiedad. No pueden desconocer el orden jurídico, no pueden desconocer el Estado argentino!", enfatizó el intendente de Cambiemos.