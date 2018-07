En Ensenada, distrito gobernado por Mario Secco desde diciembre de 2003, el Tribunal de Cuentas detectó un gasto de más de 2 millones de pesos en repuestos y reparaciones de vehículos y maquinarias que no serían parte del patrimonio de la Municipalidad. Las autoridades aportaron una serie de documentos, pero no lograron despejar las dudas. Los vehículos involucrados no estaban incorporados al Registro Oficial de vehículos municipales. En algunos casos, ni siquiera se mencionaba la patente. Por eso, el HTC le aplicó una sanción equivalente al monto de la inversión bajo sospecha, $2.102.592 (más unos 300 mil pesos de intereses), por la que responderá el intendente Secco en solidaridad con otros dos funcionarios locales.