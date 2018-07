Consultado por esta interna, Schmid minimizó lo resuelto al señalar que "no es la primera vez que ratificamos al triunvirato" y precisó que el 22 de agosto "no se podía hacer el congreso" de delegados sindicales por no estar esa fecha "enmarcada" en el estatuto de la entidad. En este sentido, reconoció las diferencias con el grupo de Hugo y Pablo Moyano y deslizó su deseo de que "ningún sindicato rompa con la CGT" por ese motivo.