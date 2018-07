Menéndez es de los intendentes que se han reunido con varios peronistas, hace pocos días con José Manuel de la Sota, que no se los dijo pero coquetea con la idea de una candidatura presidencial. Y como Martín Insaurralde, Mariano Cascallares, Leonardo Nardini, Gabriel Katopodis, Fernando Gray y Juan Zabaleta participa de la rueda de charlas con gobernadores (el sanjuanino Sergio Uñac; el tucumano Juan Manzur; el entrerriano Gustavo Bordet; el chaqueño Domingo Peppo; el salteño Juan Manuel Urtubey; el formoseño Gildo Insfrán; la catamarqueña Lucía Corpacci y hasta Alicia Kirchner entre ellos) para analizar la situación del peronismo y su futuro electoral. En esas charlas se ha comentado el peso que Cristina Fernández sigue teniendo en Buenos Aires y la necesidad mutua de los intendentes y la ex presidenta de sostenerse en caso de un comicio unificado como marca la ley. También del deseo y necesidad de algunos (no de todos) para despegar y desembarazarse de La Cámpora, por ejemplo.