La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervendrá en un caso contra el Estado argentino relacionado con la detención ilegal y arbitraria del ex gobernador de Corrientes y ex intendente de la capital provincial, Raúl Rolando Romero Feris. Además, el proceso incluirá denuncias por las vulneraciones al debido proceso en las causas penales que se le siguieron al ex mandatario correntino.