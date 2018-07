Los hijos de Vitale aseguraron (al leer la carta) que no era el lenguaje ni las frases de su padre. "Patricio quería declarar, pero no llegó a hacerlo porque la causa no tenía un juez que quisiera investigar. Es una causa anómala, porque la denuncia fue presentada en Quilmes y el juez federal Luis Armella se declaró incompetente y remitió esta denuncia a los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, Daniel Rafecas decidió devolvérsela al juez. Lo sorprendente es que, en una causa que aún no cuente con requisitoria fiscal ni investigación alguna, Chumen apeló para que la causa vuelva a Comodoro Py. Debe querer que lo investigue Rafecas, si no no se entiende", agregó la letrada.