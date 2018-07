Nicolás Dujovne llegó a New York para ratificar que Mauricio Macri cumplirá las metas económicas y fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional, y abandonó Manhattan con una reiterada pregunta que escuchó en la mayoría de las reuniones que mantuvo con los banqueros y financistas que apuestan en la Argentina: ¿Después de hacer el ajuste fiscal, Mauricio Macri estará en condiciones de obtener su reelección presidencial?, interrogaron los inversionistas que se entrevistaron con el ministro de Hacienda y Finanzas. Dujovne aseguró que sí, pero las dudas no quedaron disipadas entre los ejecutivos más poderosos de Wall Street. Tras la crisis financiera de mayo, Macri aún cae en las encuestas y no se espera un cambio de tendencia social durante 2018.