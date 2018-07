El contador se alejó de la función pública, sin presentar el detalle de sus bienes, lo que derivó en una causa por enriquecimiento. Los investigadores, sin embargo, admiten que hasta ahora no detectaron ninguna anomalía. "No van a encontrar nada, tengo menos que cuando ingresé a la función pública. No escondo ni oculto nada, no tengo cuentas offshore, ni testaferros, no pertenezco a ninguna asociación ilícita, no me robé nada", se defiende con vehemencia.