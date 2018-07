En ese expediente, ya están procesados y van a juicio oral la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y Lázaro Báez, entre otras personas. Hace pocas semanas, se confirmó el procesamiento de Martín Báez y de ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional que también serán juzgados.