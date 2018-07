"Nosotras somos humildes, pobres son las que no tienen corazón -dijo una de las mujeres presentes en la protesta-, las que están por abortar, o que llegan a esa decisión por estar abandonadas. Nosotros somos humildes pero defendemos la vida ¿Por qué mejor no ofrecen contención a la mujer que está precarizada? ¿O quieren matar a nuestros hijos porque no quieren darles de comer, no quieren darles educación? ¿Esa es una manera de ahorrar: matar gente?"