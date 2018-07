—Estoy sola, mi marido está internado, soy sola, tengo que buscar trabajo ¿y encima usted me está patoteando? Nooooo. Esto se tiene que terminar. Acá me llegan a poner una goma acá en la puerta, yo voy a todos los canales de televisión. Basta. Yo no debo plata a nadie, y yo no tengo que ir ahí para que me traten mal como me trataron la otra vez adelante de mi hija. No, no. Yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen, y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente, o me paran, yo te juro que me encadeno y hablo con el Presidente. Y vamos a ver, porque yo no debo plata a nadie. No tengo ningún empleado en negro. Y basta de apriete ¡basta! Estoy cansada. Soy una mujer para que cuatro tipos me traten como un trapo de piso ¿Qué se creen, que estamos en el tiempo de los militares? No. Acá yo no debo nada, y vamos a ir a la justicia. Voy a ir a la justicia, voy a ir al Presidente y adonde sea.