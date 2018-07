Apasionado por las metáforas, De Pablo apeló a la experiencia de un paciente que va a una guardia desagrándose. "Ahí, el jefe de la guardia te pone un torniquete, te inyecta de todo, si es necesario te pega una piña, porque tiene una prioridad, que es estabilizarte. Cuando lo logró vos te querés ir, agradeciéndole al médico, pero el tipo te dice no, no, no. Tenés que ir a ver al especialista para que te cure la enfermedad que te llevó a desangrarte. El peligro que se corre siempre en la Argentina es que apenas se logra la estabilización, nadie ataque las causas de la enfermedad". Para De Pablo, "seguimos sin tener una conducción de la economía. Eso todavía no está, los pedacitos no están todavía juntados, pero están un poco más unidos que hace unas semanas".