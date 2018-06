Por otra parte, el Capitán de Pesca Jorge Frías, titular del gremio que nuclea a quienes comandan estas naves, exigió de parte del Estado Nacional un mayor nivel de formación y capacitación para sus representados. Desde hace bastante tiempo Frías sostiene que no debe ser la Armada Argentina la que forme a los pescadores, que no se sienten ni quieren ser soldados sino marinos profesionales. "Es necesario que nuestra formación quede en manos del Ministerio de Educación, y no de una entidad militar que no satisface nuestras necesidades", manifestó.