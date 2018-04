La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, volvió a criticar a la Justicia por la inacción con relación a la situación del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. "Hay que procesarlo, sobreseerlo, dejarlo libre de culpa y cargo o no; pero lo que no se puede hacer es estar en un limbo judicial, que es la mejor situación para los que buscan impunidad", consideró.