En el evento se distribuyó un libro que el CPA preparó para la ocasión, Documento de abril, donde se narra la aventura de los diez años recorridos y el sentido del grupo que ya asciende a 250 socios. "No somos un grupo de intelectuales, ni mucho menos la usina de ideas o los apologistas de ningún gobierno, ni de ninguna corriente política", se asegura. Y explicaron que "no somos un grupo de intelectuales por la sencilla razón de que, desde su nacimiento, el Club hizo lugar a ciudadanos argentinos de diferentes condiciones: políticos, periodistas, profesores, académicos, funcionarios y ex funcionarios públicos, profesionales, comerciantes, empresarios, en un pie de total igualdad para todos sus integrantes".