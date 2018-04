De todos modos, el oficialismo atribuye a una operación política del justicialismo provincial, comandado por actual gobernador Domingo Peppo y el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, la maniobra judicial para que la diputada radical no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019 y diferencia este caso al del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuyo desafuero fue aprobado el 25 de octubre pasado por la cámara baja.