El caso es el del juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Obligado viajó a Irak del 24 de abril al 5 de mayo del año pasado para participar de un congreso sobre la prevención del genocidio. El magistrado pidió la licencia con goce de sueldo el 17 de abril. Pero llegado el momento de irse no había tenido la autorización. Viajó el 21 de abril. La presidenta de la Cámara Federal de Casación –superior de los tribunales orales–, Liliana Catucci, rechazó ese mismo día la licencia por "razones de servicio" porque el TOF estaba en plena etapa de alegatos en el tercer juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. El juicio duró cinco años. El pedido de licencia pasó a la Corte y el 24 de abril su titular, Ricardo Lorenzetti, también lo rechazó por los mismos motivos y recordó que el reglamente establece que no se puede hacer uso de la licencia si no está autorizada. Pero Obligado ya estaba en Irak.