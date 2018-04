En la misma resolución Casanello sobreseyó a la anciana María Filomena Pfaffen, ex suegra de Jaime, utilizada como testaferro para ponerle a su nombre una casa en un country comprada por un familiar de Néstor Otero, dueño de la Terminal de Retiro, quien también debía ser controlado por el ex secretario de Transporte. Pfaffen fue sobreseída porque no está en condiciones de salud de afrontar el juicio. El que pagó la casa que usaba Jaime los fines de semana es Raúl Omar Glories, cuñado de Otero quien fue procesado como testaferro. Quedó afuera del juicio por enriquecimiento ilícito por prescripción.