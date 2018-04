"Creo que el Gobierno no estaba preparados. No se imaginaron hace dos años que iban a llegar. Llegaron y se encontraron con un país que no era el mejor y ya no pueden seguir hablando de la herencia, la gente humilde necesita soluciones hoy, no dentro de veinte años. No tenemos tiempo. Los tiempos de la política no coinciden con los de la gente: llega la luz y la tenés que pagar porque si no te la corta".