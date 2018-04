"Con Cantero terminamos compartiendo en una o dos oportunidades un encuentro y él me contó sobre los jugadores de fútbol, los inconvenientes que tienen los chicos, que el dinero que reciben al principio lo gastan en autos y no piensan en una casa; los problemas con la droga en muchos casos, no digo en todos, que azota sin piedad; el alcohol también. Todo eso trae problemas con las relaciones interpersonales, peleas, golpes, insultos".