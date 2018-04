El Presidente había solicitado "eliminar los impuestos que cobran" sobre las tarifas. Sobre este punto, el gobernador de Salta indicó que en su caso esto no será posible porque en su provincia no existen tales gravámenes: "En Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe", aseguró.