Por ello la querella de la AMIA y la DAIA no acusó a los también juzgados ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, al abogado Victor Stinfale, a Telleldín y su ex mujer Ana Boragni y al ex agente de la SIDE Patricio Finnen.