Pero también el trasfondo de aquella especie de malestar está teñido ideológicamente. Vista con esa limitación de análisis, la despenalización del aborto sería una cuestión ajena por completo al oficialismo, ubicado en un viejo y rígido casillero que ni siquiera supone matices: la "derecha" debería bloquear y no habilitar este debate. Ocurre que eso pasó en el kirchnerismo. No lo quería la ex presidente, pero en su círculo argumentaban que no podían abrir otro frente de conflicto con los poderes fácticos.