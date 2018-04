Asimismo, la diputada Rocío Giaccone expresó: "No nos sorprende esta situación que viven los bonaerenses porque sabemos cuál es el modelo económico de Cambiemos, pero si vemos que se va agravando. Es un gobierno que no ve la realidad de los vecinos, ni muchos menos, es un gobierno que piensa con una tabla de Excel y es un gobierno que quiere que apaguemos el gas. Los salarios no suben, la inflación sube, los sueldos no alcanzan, y todos sabemos que tienen que ser tarifas acordes a lo que pueden pagar los vecinos, y saber cómo está la gente. No se puede hacer que la rentabilidad de las empresas sea a costa de los bonaerenses, de los trabajadores".