Consultado por este medio, Ballestero se defiende: "No me preocupa que hayan abierto mis declaraciones juradas. No soy Freiler". Y subraya lo que -según él- lo diferencia de su ex colega de la Sala I, destituido por juicio político en noviembre pasado, y con quien durante años formó una dupla que falló en sintonía con los deseos del gobierno kirchnerista. "Tengo todo declarado y hace mucho. Ya me hicieron una denuncia anterior y fue archivada. No tengo sociedades ni nada en el exterior. Tengo un solo auto modelo 2011, no tengo moto ni barco. Puedo explicar mi patrimonio. Vendí mi casa en un country en 530.000 dólares, y con ese dinero pagué dos años por adelantado del alquiler de otra casa de fin de semana".