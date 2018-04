Y en esa línea probablemente muchos jueces, de buena fe, digan "no, si yo trabajo desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vengo los fines de semana, mi gente trabaja lo mismo" y demás. Ahora, eso no quiere decir que todo el sistema funcione de esa manera. Y uno no puede trabajar en un sistema donde se trabaja de buena fe o de vocación. Hoy la Justicia no puede, desde mi punto de vista, al menos en materia penal y en otras áreas, no puede interrumpir el servicio durante 30 días en verano y 15 días en invierno. Ésta es mi posición y de hecho yo siendo fiscal general dejé sin efecto las ferias. No afecté las vacaciones de nadie, todos tienen los mismos días de vacaciones. Pero lo que uno no puede decir es a mí me roban, no hay detenidos en enero y hasta febrero no lo investiga nadie. Porque no es un tema de feria porque no hay detenidos. Es decir, eso es insostenible a esta altura de la vida, de la sociedad, del desarrollo.