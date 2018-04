En el segundo fragmento Vandenbroele se refiere a una nota del año 2010 en la que Echegaray le pide opinión "determinante" a Boudou-ministro de Economía de entonces- para otorgar o no un plan de pagos beneficioso para la nueva Ciccone. Ese plan finalmente no fue otorgado a la nueva Ciccone por la AFIP. Vandenbroele recordó el martes en el juicio que Núñez Carmona le dijo a raíz de aquella nota "Este nos quiere cagar, lo quiere dejar pegado a Aimé (sobrenombre de Boudou). Núñez Carmona me contaba que había viejas rencillas entre Echegaray y Boudou desde su época de estudiantes de Mar del Plata …Se le tenía mucha desconfianza a lo que hiciera Echegaray".