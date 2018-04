"El ministro de Energía explica con mucha racionalidad la suba de tarifas pero paralelamente dice que no va a traer sus recursos hasta que no haya credibilidad. No creo que haga bien para salir del populismo", había lanzado el cuyano el miércoles durante una disertación en un almuerzo del Rotary Club Buenos Aires, durante el que también cuestionó la modalidad en la que se aumentaron las tarifas de energía.