En la comisión reformadora del Código Penal que preside el camarista Mariano Borisnky hubo unanimidad de criterios para avanzar con los cambios al artículo 158 del código para que sea reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario o empleado público que realice “acciones de inteligencia prohibidas”; al que, habiendo sido miembro de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional, realizare acciones de inteligencia prohibidas por las leyes enunciadas en el inciso anterior; el que, “participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la ley 25.520, indebidamente intercepte, capte o desvíe comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.