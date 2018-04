Peña también aceptó con un sintético "sí" una pregunta del público acerca de si consideraba que el 2018 es el año propicio para acelerar las reformas en la justicia, y reconoció que "hay jueces que no dicen que no pueden trabajar como corresponde porque no tienen las condiciones elementales para trabajar, y tienen razón, también estamos trabajando en eso". De todos modos, aseguró que "no hay una sola reforma que va a solucionar todos los problemas" de la justicia.