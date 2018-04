"El vínculo entre ambos es excelente, espectacular, al punto que (Mariano) Rajoy no quería quitarle ningún titular a Mauricio Macri y las posibilidades de inversión en la Argentina", dijo una fuente de la delegación española para explicarle a la prensa por qué no había contestado preguntas sobre el aborto y otras cuestiones de su país. Y agregó que "no se le puede pedir (al Gobierno argentino) más de lo que está haciendo, teniendo en cuenta el lugar desde donde se viene". Un vocero local dijo algo similar: "son dos amigos que se aprecian y respetan muchísimo, sentimos ese respaldo genuino y estamos muy agradecidos".