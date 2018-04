"La ley 25.320 establece un sistema de verdaderos privilegios los cuales no son más que una irritante lesión al principio de igualdad (…) Las inmunidades parlamentarias no son escudo constitucional para alentar la impunidad, sino herramientas para salvaguardar el ejercicio de las funciones que la Constitución acuerda a nuestros representantes. Llegamos al extremo de que existan legisladores que podrían seguir ejerciendo el cargo aunque posean condena firme", sostiene Martínez en la demanda y que concluye que "la ley 25.320 parece creada para ángeles, no para mortales".