Ante Infobae, el ex diputado exhibe las manos crispadas, un semblante embravecido, y esa cadencia al hablar que indefectiblemente lo asocia a su padre, sobre todo cuando se le consulta, precisamente, por el ex presidente. "No se puede creer. Me quieren hacer entrar en contradicción con él, hasta me han dicho que soy un tipo peligroso. ¡ Pero se equivocan y mucho, en especial con en el tema minero!", dice, imperativo, con el índice acusador.