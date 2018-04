Armando Gostanian, ex titular de la Casa de la Moneda durante el menemismo, tiene una condena y un juicio oral pendientes por corrupción. Todo está suspendido por su estado de salud que le impide afrontar los procesos. Los médicos concluyeron que el cuadro es irreversible por lo que el ex funcionario no volverá a pasar por tribunales. Pero la Fiscalía pidió que devuelva lo robado durante su paso por la función pública.