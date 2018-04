En el mismo sentido, el bloque de diputados nacionales del FpV-PJ manifestó su solidaridad con el ex presidente de Brasil ante la orden de detención que pesa sobre él, y denunció un plan para que "no haya más líderes populares". "Ante la denegación del habeas corpus que lo deja a un paso de ir a prisión, el bloque FpV-PJ expresa que el plan de la derecha es que no haya más líderes populares que gobiernen para los trabajadores", manifiestan los legisladores mediante comunicado de prensa.