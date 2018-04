Desde el Ministerio del Interior están convencidos de que si la ley no sale antes de fin de año, en el 2019, en plena campaña presidencial, casi seguro no tendría luz verde. En esa línea, Michetti volvió a defender su idea de alargar los tiempos electorales. "Ya saben lo que pienso, y me han tildado de antidemocrática por decirlo. Este sistema de cuatro años y elecciones intermedias cada dos no es el mejor para la ciudadanía. Estoy absolutamente convencida", subrayó tras el encuentro. Y dijo que aún no se definió cómo será el nuevo sistema de canje de pasajes en el Parlamento.