De hecho, Carrió defendió el canje y criticó al Presidente: "Él viaja en helicóptero así que no tiene problema desde chiquito. Él desde chiquito viaja en aviones privados así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más, eso sí, te desentendés de la Argentina. Yo elegí hacerme cargo de la Argentina.". Después aclaró que no había querido cuestionar la decencia de Macri.